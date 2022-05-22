Кемерово, 22 мая, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Кемерове суд вынес приговор мужчине, который похищал интернет-кабель с крыш домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Сетевые кабели

В ведомстве уточнили, что в декабре 2021 года в полицию обратился сотрудник крупного интернет-провайдера, который сообщил, что неизвестный похитил медный кабель с крыши многоквартирного дома. Полицейские задержали ранее неоднократно судимого 27-летнего местного жителя, который пытался скрыться с похищенным кабелем.

Выяснилось, что он по водосточной трубе и пожарной лестнице проник на крышу дома и срезал интернет-кабель. За несколько дней до этого мужчина совершил аналогичную кражу. Похищенное он сдал в пункт приема металлов. Всего он украл 90 метров кабеля стоимостью около 14 300 рублей.

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.