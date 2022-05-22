Барселона, Испания, 22 мая, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, в Барселоне (Испания) на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче последнего 38-го Примеры сезона 2021/22 сыграет с «Вильярреалом». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

«Барселона»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Антонио Мартинес.

В последний раз «Барселона» и «Вильярреал» играли между собой 27 ноября 2021 года в матче пятнадцатого тура чемпионата Испании. Тот матч завершился со счетом 3:1 в пользу «сине-гранатовых», а забитыми мячами отметились Френки де Йонг (48’), Самуэль Чуквуэзе (76’ Арно Греневельд), Мемфис Депай (88’) и Филиппе Коутиньо (90+4’ пенальти).