Донецк, 22 мая, 2022, 19:26 — ИА Регнум. В Донбассе сложили оружие еще четверо украинских военнослужащих. Об этом 22 мая сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Четверо военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады (ВСУ) добровольно сложили оружие, и перешли на сторону ДНР», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что город Горловка обстреляли украинские силовики.