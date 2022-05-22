Реджо-нель-Эмилия, Италия, 22 мая, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, футбольный клуб «Милан» в матче последнего 38-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Сассуоло». Игра пройдет в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» и начнется в 19:00 по московскому времени.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Стартовые составы команд:

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Каан Айхан, Мерт Мюлдюр, Джанмарко Феррари, Гиоргос Кириакопулос, Максим Лопес, Давиде Фраттези, Матеус Энрике, Джакомо Распадори, Доменико Берарди, Джанлука Скамакка.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Франк Кессье, Раде Крунич, Рафаэл Леау, Алексис Салемакерс, Оливье Жиру.

На данный момент «Милан» с 25-ю победами и 83-мя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло», набрав 50 очков, располагается на одиннадцатой позиции.