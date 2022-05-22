Новосибирск, 22 мая, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Новосибирске задержан мужчина, который пытался похитить автомобиль на глазах у владельца. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Tacinskaya.ru МВД РФ

«В отдел полиции поступила информация о покушении на кражу транспортного средства. Мужчина сообщил, что принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2103» был припаркован у дома по улице Большевистской. Автомашина была не на ходу, со спущенными колесами. Потерпевший сообщил, что ее пытались похитить буквально на его глазах», — уточнили в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления. Выяснилось, что заметив автомобиль, который долго стоял на одном месте, он вскрыл его, принёс нанос и попытался накачать колёса. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.