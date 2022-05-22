Милан, Италия, , 19:19 — REGNUM Сегодня, 22 мая, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Интер» в матче последнего 38-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 встретится с «Сампдорией» из Генуи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Марцело Брозович, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа.

«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Мая Есида, Бартош Берешиньский, Алекс Феррари, Мортен Торсбю, Абдельхамид Сабири, Роналду Виера Нан, Антонио Кандрева, Томас Ринкон, Франческо Капуто.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Марко ди Белло. Ассистенты главного судьи — Фабиано Прети и Алессандро Джаллатини.