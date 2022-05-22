Донецк, 22 мая, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Более 20 украинских националистов уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 22 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль КрАЗ «Спартан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ДНР также захватили две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и одну командно-штабную бронированную машину.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Озеряновка и Ясиноватая.