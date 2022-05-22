Новосибирск, , 19:16 — REGNUM В Новосибирской области задержали подозреваемого в незаконной охоте. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Косуля Rigelus

«На 10 км автодороги Маландино-Петраки был остановлен автомобиль «ВАЗ-2114». В багажнике обнаружены полиэтиленовые мешки с частями туш сибирской косули. Полицейские задержали мужчину, которому принадлежало изъятое», — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что им оказался 19-летний безработный, ранее не судимый житель Здвинского района. Он из незарегистрированного охотничьего ружья незаконно застрелил три косули, разделал туши и разложил их по мешкам. Затем попросил знакомого перевести мясо.

По его месту проживания полицейские изъяли охотничье ружье ИЖ-18. Ущерб животному миру Новосибирской области составил 360 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.