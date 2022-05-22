Донецк, , 19:11 — REGNUM Украинские силовики с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 мая сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С начала текущих суток противник (представители вооруженных сил Украины) выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы девяти населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенные пункты Горловка, Зайцево, Железная Балка и Михайловка.