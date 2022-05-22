Барселона, Испания, , 19:10 — REGNUM Как сообщает испанское издание As, 26-летний французский центральный защитник каталонской «Барселоны» Клеман Лангле покинет клуб после завершения текущего сезона.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Хави сообщил футболисту, что не рассчитывает на него. Текущее соглашение Лангле с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2026 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.

Лангле выступает за «Барселону» с 12 июля 2018 года после перехода из «Севильи» за 35,9 миллиона евро.

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Клеман Лангле принял участие в двадцати матчах, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.