Токио, 22 мая, 2022, 19:05 — ИА Регнум. У восточного побережья острова Хонсю (Япония) зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0, сообщил 22 мая Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Эпицентр землетрясения находился в 231 километре к юго-востоку от японского города Татэяма в префектуре Тиба. Население города — около 50 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Информации об угрозе цунами нет.