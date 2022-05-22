Кемерово, 22 мая, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области сезон навигации стартует 27 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Речные перевозки

«До этого времени запрещён выход на воду, за исключением судов, которые привлечены установленным порядком на осуществление правоохранительных, контрольно-надзорных, спасательных и природоохранных функций», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кузбассовцев просят не открывать купальный сезон раньше времени.