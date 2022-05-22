Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Нежелании Турции принимать в военный блок НАТО Финляндию и Швецию может ослабить Североатлантический альянс на десятилетия. Об этом пишет обозреватель The National Interest Марк Епископос.

Рождение НАТО Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине в НАТО заговорили о намерении втянуть Швецию и Финляндию в альянс. В самих этих странах политики также заговорили о намерении вступить в альянс, при этом не вынося вопрос на референдум. Якобы для этого и в Финляндии, и в Швеции уже сложилось положительное общественное мнение. Официальные заявку на вступление этих стран в альянс были поданы. При этом довольно неожиданным стало заявление властей Турции о том, что они выступают против принятия Швеции и Финляндии в альянс.

Основной претензией Турции в Швеции и Финляндии является их поддержка организаций, которые в Турции признаны террористическими, в частности, Рабочей партии Курдисана.

По словам Епископоса, ситуация складывается довольно сложная. Другие страны НАТО вполне могли бы надавить на Турцию. чтобы она не противилась вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, считает он. Однако эти шаги могут иметь и обратный результат — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпочтёт удвоить ставки, нежели отступить.

Эрдоган уже поступал подобным образом в деле с покупкой российских комплексов С-400.

«Последствия коллективного давления… разрушат солидарность в НАТО», — подчеркнул Епископос.

Также обозреватель отмечает, что в НАТО нет четкого механизма исключения страны из военного блока. При этом маловероятно, что Турция выйдет из НАТО самостоятельно.

«Обиженная Турция на десятилетия ослабит блок изнутри», — считает Епископос.