Вашингтон, 22 мая, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Нежелании Турции принимать в военный блок НАТО Финляндию и Швецию может ослабить Североатлантический альянс на десятилетия. Об этом пишет обозреватель The National Interest Марк Епископос.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Рождение НАТО

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине в НАТО заговорили о намерении втянуть Швецию и Финляндию в альянс. В самих этих странах политики также заговорили о намерении вступить в альянс, при этом не вынося вопрос на референдум. Якобы для этого и в Финляндии, и в Швеции уже сложилось положительное общественное мнение. Официальные заявку на вступление этих стран в альянс были поданы. При этом довольно неожиданным стало заявление властей Турции о том, что они выступают против принятия Швеции и Финляндии в альянс.

Основной претензией Турции в Швеции и Финляндии является их поддержка организаций, которые в Турции признаны террористическими, в частности, Рабочей партии Курдисана.

По словам Епископоса, ситуация складывается довольно сложная. Другие страны НАТО вполне могли бы надавить на Турцию. чтобы она не противилась вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, считает он. Однако эти шаги могут иметь и обратный результат — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпочтёт удвоить ставки, нежели отступить.

Эрдоган уже поступал подобным образом в деле с покупкой российских комплексов С-400.

«Последствия коллективного давления… разрушат солидарность в НАТО», — подчеркнул Епископос.

Также обозреватель отмечает, что в НАТО нет четкого механизма исключения страны из военного блока. При этом маловероятно, что Турция выйдет из НАТО самостоятельно.

«Обиженная Турция на десятилетия ослабит блок изнутри», — считает Епископос.