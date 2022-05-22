Анкара, , 18:58 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции нейтрализовали трех боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на минобороны Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«В рамках операции Pençe-Kaplan на севере Ирака нейтрализованы трое террористов РПК», — говорится в сообщении военного ведомства. ​​​​

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая спецназ МВД Турции в рамках антитеррористической операции Eren Abluka нейтрализовал более 10 боевиков РПК.

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