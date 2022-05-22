Москва, , 18:57 — REGNUM Потепление в Москве задержится и наступит только в начале июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны. Понедельник станет заключительным относительно погожим днем. Регион окажется на орбите влияния тыла циклона, из-за чего облаков прибавится, но до существенных осадков дело пока не дойдет. При этом северный ветер продолжит закачивать более холодные массы воздуха, из-за чего температурный фон окажется уже на 6-7 градусов ниже положенной климатической нормы», — рассказал Тишковец.

Ясная погода ожидается в Москве 23 мая, затем из-за циклона температура воздуха опустится на шесть-семь градусов ниже климатической нормы. Утром 24 мая не исключен мокрый снег и кратковременные осадки — в течение дня. Под утро 25 мая возможны последние заморозки. 26, 27 и 28 мая дневная температура повысится до 13-18 градусов тепла, 29 мая — до 15-20 градусов тепла. Метеорологическое лето, которое в Москве обычно наступает 28 мая, ожидается только в начале июня.