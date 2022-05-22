Кемерово, 22 мая, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области в связи с установившейся тёплой погодой возрастает риск возникновения происшествий на акваториях. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Дарья Драй ИА REGNUM После купания

«Граждане, организуя свой отдых у воды, нередко пренебрегают правилами безопасности. К несчастным случаям на воде приводят беспечность населения и купание детей без присмотра взрослых, — подчеркнули в МЧС РФ. — В связи с этим специалисты чрезвычайного ведомства не рекомендуют купание на водных объектах Кузбасса до официального открытия купального сезона».

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время специалисты проверят дно водоемов, состояние воды и грунта, очистят берег и пляжи от мусора.