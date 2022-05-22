Юрга, Кемеровская область, , 18:51 — REGNUM В Кемеровской области на заводе «Юрмаш» начали работу несколько цехов. Об этом сообщил замгубернатора региона Андрей Панов.

На заводе

«Дочернее предприятие Юргинского машиностроительного завода ООО «Производственная компания «Юргинский машзавод» арендовало несколько цехов, где вновь налажены производство и ремонт гидравлического оборудования, механо-сборочные работы, прочностные и циклические испытания секций механизированных крепей», — уточнил он в своём телеграм-канале.

Панов отметил, что в арендованных цехах работает уже 130 человек.

Напомним, что основанный в 1943 году «Юрмаш» в 2020 году признали банкротом и выставили на продажу. Однако, по словам Панова, «учитывая, что в целях импортозамещения промышленные компании активно ищут машиностроителей, у которых можно будет заказывать аналоги иностранного оборудования и комплектующих, у возобновленного производства есть большие перспективы».