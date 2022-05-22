Тегеран, 22 мая, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Офицер Корпуса стражей исламской революции — элитных частей ВС Ирана — убит 22 мая на одной из улиц в восточной части Тегерана, сообщило агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу корпуса.

Khamenei.ir КСИР

Полковник Сайаде Ходаи в момент покушения передвигался по городу на автомобиле. Примерно в 16:00 по местному времени (15:30 по московскому времени) два человека на мотоцикле пять раз выстрелили в офицера КСИР.

В пресс-службе КСИР произошедшее назвали «актом терроризма».