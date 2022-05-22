Москва, 22 мая, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Московский ЦСКА может подписать 24-летнего российского флангового защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова, трансферная стоимость которого, согласно данным портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Малком и игрок команды Рубин Илья Самошников

Илья Самошников выступает за «Рубин» с 2 января 2020 года после перехода из московского «Торпедо» за 50 тысяч евро. Текущее соглашение защитника с клубом, вылетевшим по итогам Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 в ФНЛ, рассчитано до 30 июня 2023 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России по футболу Илья Самошников принял участие в 24-х матчах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского «Спартака» и получил семь желтых карточек.