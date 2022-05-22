Вашингтон, 22 мая, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Бывшая конгресс-вумен Тулси Габбард (Гавайи) считает, что президент США Джозеф Байден неминуемо потерпит поражение на Украине из-за отсутствия четко обозначенных целей, как это получилось ранее, в Афганистане. Об этом Габбард заявила в эфире телеканала Fox News.

Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

По словам Габбард, администрация Байдена так и не смогла определить, каковы реалистичные задачи Вашингтона в конфликте на Украине.

«Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии», — отметила политик.

Также Габбард подчеркнула, что американские граждане, которые уже столкнулись с растущей инфляцией и дорожающими товарами первой необходимости, имеют право знать, во сколько же миллиардов в итоге обойдется помощь Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США активно снабжают Украину оружием как минимум год. С началом специальной военной операции России на Украине поток оружия из США многократно усилился. Недавно в США был принят закон о ленд-лизе, в рамках которого Украине будет выделена военная и иная помощь на $40 млрд.