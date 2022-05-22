Женева, Швейцария, , 18:32 — REGNUM За прошедшую неделю — с 15 по 21 марта заболевость COVID-19 выросла в мире на 70%. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с 15 по 21 мая зарегистрировано более 5,7 млн заражений — это на 70% больше, чем в предыдущий аналогичный период. Данный уровень заболеваемости соответствует концу апреля.

Смертность от COVID-19 также снова пошла вверх. За прошедшие семь дней в мире от последствий COVID-19 скончались 24,9 тыс. человек, что выше показателя прошлой недели сразу на 134%. При этом предыдущие четыре недели смертность была ниже 20 тысяч в неделю.

Отмечается, что новая волна ковида поднимается в США и в ряде стран Латинской Америки. Также отмечается подъем ковида в странах Евросоюза.