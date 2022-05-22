Париж, 22 мая, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Адриен Греньер, руководство «Пари Сен-Жермен» готово продать 30-летнего нападающего сборной Бразилии Неймара, чтобы направить вырученные средства на усиление основного состава.

Неймар

По информации источника, «ПСЖ» заинтересован в подписании центрального полузащитника «Монако» и сборной Франции Орельена Тчуамени и флангового нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле.

В завершившемся сезоне Неймар принял участие в 22-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил десять желтых карточек.

За «Пари Сен-Жермен» Неймар выступает с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.