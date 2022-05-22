Донецк, , 18:30 — REGNUM Населенные пункты Горловка, Зайцево, Железная Балка и Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка: выпущено две мины калибром 120 мм; 16:05 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 20 гранат из АГС; 17:03 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено 10 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие; 17:50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая.