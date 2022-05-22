Анкара, 22 мая, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Глава министерства здравоохранении Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране не было случаев заражения оспой обезьян.

Обезьяна

«Это заболевание, которое происходит от животных и иногда заражает людей, не вызывает пандемии. Известно, что симптомы обычно проходят спонтанно в течение 2-3 недель. Заболевание, наблюдаемое в Африке, не было обнаружено в нашей стране», — написал министр на своей странице в Twitter.

Ранее в Великобритании было подтверждено девять случаев заболевания обезьяньей оспой, в Италии — восемь. Подтверждённые случаи заболевания есть также в Швеции, Австралии и Канаде.