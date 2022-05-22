Екатеринбург, 22 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ведутся поиски пострадавших от группы вымогателей. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Расследование дела проводит следственный отдел по Ленинскому району. Преступная деятельность велась по ул. 8 Марта в одном из торговых центров. Соучастники вымогатели у граждан деньги и другое ценное имущество.

По данным СКР, фигуранты задержаны. Они содержатся под стражей.