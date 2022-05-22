Сочи, Краснодарский край, , 18:21 — REGNUM 22 мая авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. MVP тура с оценок 10.0 был признан 25-летний колумбийский нападающий «Сочи» Матео Кассьерра, отметившийся во встрече с московским «Динамо» тремя забитыми мячами.

ЗЕНИТ-СОЧИ Андрей Пронин © ИА REGNUM

Помимо Кассьерры, в символическую сборную 30-го тура вошли Станислав Агкацев («Краснодар», 8.3), Наир Тикнизян («Локомотив», 7.9), Игорь Дивеев (ЦСКА, 8.0), Лукас Масоэро («Нижний Новгород», 8.5), Марио Фернандес (ЦСКА, 8.2), Чидера Эджуке (ЦСКА, 7.9), Кристиан Нобоа («Сочи», 8.4), Иван Обляков (ЦСКА, 9.7), Кирилл Боженов («Химки», 8.0) и Антон Заболотный (ЦСКА, 7.8).

В завершившемся сезоне чемпионата России по футболу Матео Кассьерра отметился четырнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами и 22-х матчах.