Специа, Италия, , 18:15 — REGNUM «Наполи» в матче последнего 38-го тура итальянской Серии А 2021/22 разгромил «Специю». Основное время встречи, проходившей в Специи на стадионе «Альберто Пикко», завершилось со счетом 3:0.

«Наполи» (сс) RonnyK

Стартовые составы команд:

«Специя»: Иван Проведель (Петар Зовко, 62’), Сальва Феррер, Кельвен Амьен-Аду, Мартин Эртич (Николо Бертола, 80’), Димитри Николау, Даниэле Верде, Якуб Кивер, Янис Антист (Виктор Коваленко, 62’), Джулио Маджоре (Аурельен Нгуиамба, 73’), Кевин Агудело (Эдди Сальседо, 73’).

«Наполи»: Алекс Мерет (Давиде Марфелла, 80’), Жуан Жезус, Калиду Кулибали, Фаузи Гулам, Алессандро Заноли, Диего Демме (Андре-Франк Замбо-Ангисса, 80’), Элиф Эльмас, Петр Зелиньский (Дрис Мертенс, 68’), Маттео Политано (Лоренцо Инсинье, 67’), Станислав Лоботка, Андреа Петанья (Виктор Осимхен, 68’).

«Наполи», одержав 24-ю победу в сезоне, набрал 79 очков и завершил сезон на третьей позиции в турнирной таблице Серии А. «Специя» с 36-ю очками осталась на шестнадцатом месте.