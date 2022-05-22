Лондон, 22 мая, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Эвертоном». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Габриэл, Роб Холдинг, Нуну Тавареш, Седрик Суареш, Букайо Сака, Мохаммед эль-Ненни, Мартин Эдегор, Гранит Джака, Габриел Мартинелли, Эдуард Нкетиа.

«Эвертон»: Асмир Бегович, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Джаррад Брантуэйт, Джонджо Кенни, Абдулай Дукуре, Алекс Ивоби, Том Дэвис, Деле Алли, Демарай Грэй, Доминик Калверт-Льюин.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты главного судьи — Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный арбитр — Джеймс Линингтон.