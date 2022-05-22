Лондон, 22 мая, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, лондонский «Челси» в матче последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Уотфордом». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Fuguito Кай Хаверц

Стартовые составы команд:

«Челси» (расстановка 3-4-2-1): Эдуар Менди — Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта — Рис Джеймс, Н’Голо Канте, Сауль Ньигес, Кенеди – Мейсон Маунт, Хаким Зиеш – Кай Хаверц.

«Уотфорд» (расстановка 4-3-3): Даниэль Бахманн — Хассан Камара, Кико Фемения, Самир, Кристиан Кабаселе — Том Клеверли, Мусса Сиссоко, Эдо Кайембе – Жуан Педро, Джошуа Кинг, Кен Сема.

В последний раз «Челси» и «Уотфорд» играли между собой 1 декабря 2021 года в матче четырнадцатого тура АПЛ. Тот матч завершился минимальной победой «пенсионеров» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Мейсон Маунт (29’ Кай Хаверц), Эммануэль Деннис (43’ Мусса Сиссоко) и Хаким Зиеш (72’ Мейсон Маунт).