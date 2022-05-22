Манчестер, Великобритания, 22 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, «Манчестер Сити» в матче последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Астон Виллой» из Бирмингема. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Джон Стоунс, Фернандиньо, Жоау Канселу, Эмерик Ляпорт, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Габриэль Жезус, Рияд Марез, Филип Фоден.

«Астон Вилла»: Робин Ульсен, Мэтти Кэш, Тайрон Мингс, Калум Чемберс, Люка Динь, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Эмилиано Буэндиа, Филиппе Коутиньо, Джейкоб Рэмзи, Олли Уоткинс.

На данный момент «Манчестер Сити» с 28-ю победами и 90 набранными очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В случае победы «горожане» станут чемпионами.