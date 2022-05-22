Ливерпуль, Великобритания, 22 мая, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Вулверхэмптоном». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Ибраима Конате, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Садио Мане, Диогу Жота, Луис Диас.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Вилли Боли, Тоти Комеш, Конор Коуди, Рубен Невеш, Хони Кастро, Жоау Моутинью, Леандро Дендонкер, Педру Нету, Рауль Хименес.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.