Лондон, , 17:57 — REGNUM Сегодня, 22 мая, «Манчестер Юнайтед» в последнем матче при Ральфе Рангнике сыграет с «Кристал Пэлас». Матч 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 начнется в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн, Конор Галлахер, Джефри Шлупп, Уилл Хьюз, Уилфрид Заа, Одсонн Эдуар, Хезуран Рак-Сакьи.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Диогу Далот, Фред, Алекс Теллеш, Скотт Мактоминей, Ханнибал, Энтони Эланга, Бруну Фернандеш, Эдинсон Кавани.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты главного судьи — Константин Хатзидакис и Ричард Уэст.