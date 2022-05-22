Челябинск, 22 мая, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Челябинской области 23 мая возможны грозы, град, а также ветер с порывами до 23 м/с. Об этом сообщают синоптики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

В региональном управлении МЧС при сильном ветре рекомендуют гражданам ограничить выход из зданий. Детей важно взять под особый контроль и не оставлять их без присмотра. Также населению приводят и другие рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале прошли сильные дожди. Местами выпал снег.