Москва, , 17:53 — REGNUM Бывший президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, покинувший свой пост в апреле 2022 года из-за того, что власти Великобритании ввели санкции против него, считает, что на рынке Евросоюза, да и на мировом рынке в целом, в среднесрочной перспективы найти замену российской нефти просто невозможно. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times, опубликованному сегодня, 22 мая.

Добыча нефти

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Алекперов отмечает, что совершенно невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе. Если страны Евросоюза решаться на запрет импорта российской нефти, то это станет настоящим шоком для участников всего мирового энергетического рынка и «наиболее негативным вариантом развития событий».

Чтобы выстроить другую энергетическую инфраструктуру — уйдут годы и это потребует колоссальных капиталовложений. И это при том, что мировая промышленность уже потеряла «сотни миллиардов, триллионов долларов» инвестиций в недавние кризисы.

«Военные конфликты могут закончиться быстро, а энергетическая конфигурация мира задана десятилетиями инвестиций и упорным трудом многих поколений профессионалов. Нет необходимости подрывать или разрушать его», — сказал Алекперов.

В целом, Алекперов отмечает, что при запрете на импорт российской нефти в страны ЕС, России придется на некоторое время сократить добычу и законсервировать ряд скважин, так как невозможно в одночасье перенаправить все европейские объемы на другой рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США уже запретили импорт нефти из России с 8 марта. В странах ЕС пытаются обсуждать подобный запрет, однако пока они не смогли договориться.