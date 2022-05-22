Лос-Анджелес, США, 22 мая, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В ночь на 22 мая в Сети появился трейлер боевика «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» до его официального выхода. Об этом пишет «Канобу».

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай, Франция, Норвегия, Великобритания Том Круз

Впервые ролик показали на фестивале CinemaCon 2022 в конце апреля 2022 года, однако его официального релиза на цифровых площадках не было. Как отмечает издание, студия Paramount Pictures активно удаляет трейлер из социальных сетей и видеохостингов.

ИА REGNUM напоминает, что премьера картины запланирована на июль 2023 год. Режиссёром и сценаристом фильма выступил Кристофер Маккуорри, а главную роль исполняет Том Круз.