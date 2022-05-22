Париж, 22 мая 2022, 17:51 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон на заседании 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения предложил участникам ВОЗ принять юридически обязывающее соглашение для более эффективной совместной будущей работы, а также учредить постоянную комиссию по вопросам экстренных ситуаций в сфере здравоохранения.
Особый статус комиссии по вопросам экстренных ситуаций в сфере здравоохранения, по мнению президента, позволит коллективно готовиться к будущим чрезвычайным ситуациям.
Также Франция предложила одобрить кандидатуру генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй мандат.