Париж, 22 мая, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон на заседании 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения предложил участникам ВОЗ принять юридически обязывающее соглашение для более эффективной совместной будущей работы, а также учредить постоянную комиссию по вопросам экстренных ситуаций в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«В последние месяцы и годы активно развивался диалог по вопросам международного управления в сфере здравоохранения и подготовки к пандемиям. Чтобы эти реформы нашли отражение в наших правовых системах в будущем, я выступаю за принятие в рамках ВОЗ юридически обязывающего соглашения в сфере здравоохранения. Это должно сопровождаться пересмотром международного регламента в данной сфере с целью адаптации к санитарным рискам и обеспечения выполнения этих положений», — говорилось в видеообращении Макрона.

Особый статус комиссии по вопросам экстренных ситуаций в сфере здравоохранения, по мнению президента, позволит коллективно готовиться к будущим чрезвычайным ситуациям.

Также Франция предложила одобрить кандидатуру генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй мандат.