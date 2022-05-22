Донецк, , 17:51 — REGNUM Населенные пункты Озеряновка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Озеряновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм; 17:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела населенного пункта Волноваха со стороны ВСУ погиб один мирный житель.