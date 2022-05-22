Лондон, 22 мая, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Британский актёр Майкл Шин и его супруга Анна Лундберг во второй раз стали родителями. Об этом сообщила «Газета.ru».

Цитата из х/ф «Пассажиры». Реж. Мортен Тильдум. 2016. США Майкл Шин

Второй ребёнок Шина и Лундберг родился ещё 19 мая 2022 года. Его имя и пол родители пока держат в секрете.

ИА REGNUM напоминает, что у Майкла Шина есть дочь от первого брака с Кейт Бекинсейл. В 2019 году в браке с Лундберг у актёра также родилась дочь.