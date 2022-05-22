22 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Если чего и хотел бы киевский режим от Польши, то это бесплатной для него поддержки. В его интересах втянуть Варшаву в долгосрочный конфликт с Россией, поэтому, если верить некоторым источникам, администрация Зеленского готова назначать граждан Польши на руководящие посты в местном самоуправлении. Можно представить, чем будет для польско-российских отношений ситуация, когда на востоке Украины, в зоне боевых действий, вдруг появятся руководители администраций с польскими паспортами.

Станислав Стремидловский, , 18:22 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда выступил в Киеве перед депутатами Верховной рады Украины. Этому событию придали повышенное значение прежде всего на самой Украине. Особо подчеркивалось, что Дуде оказали «великую честь» — в ситуации «воюющей страны» слово в украинском парламенте не предоставляли до сих пор ни одному иностранному лидеру. Но Киев в данном случае не в первый раз разыгрывает Польшу в своих интересах.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стоит напомнить, что в апреле 2015 года в Верховной раде уже выступал польский президент Бронислав Коморовский. Его речь некоторые польские издания назвали «исторической», что на тот момент, возможно, было справедливым. Во-первых, до сих пор президенты Польши не выступали в украинском парламенте. Во-вторых, речь Коморовского оказалась как никогда насыщенной историческими сюжетами и намеками. Коморовский акцентировал внимание украинцев на том «сладком времени», когда они пребывали в Речи Посполитой Обоих Народов, то есть собственно Польши и Литвы, а вовсе не Польши и Украины. Он не стал, правда, уточнять, что в Речи Посполитой казаков в то время воспринимали людьми второго сорта. Зато с сожалением вспомнил, что польская элита по своей близорукости не поддержала в XVII веке Гадячский договор, который предполагал учреждение «Республики Трех Наций — польской, литовской и русинской».

Как рассказал президент, нужно помнить, что «мы заплатили за эту ошибку, за трусость страшную цену потери государства в XVIII веке». Хотя «следует напомнить, что даже тогда мы все вместе имели общее чувство принадлежности к большей европейской нации и неоднократно защищали Европу вместе». Эти исторические реминисценции Коморовского носили не случайный характер. Проблема в том, что польский президент многое недоговаривал. Да, Гадячский договор предусматривал по договоренности с королем Яном Казимиром сохранение прав «религии греческой старинной, с которой Русь приступила к Короне Польской». Говорилось и об отмене «унии, что вызвала нынешнее замешательство в Речи Посполитой». Шляхтичам «греческого обряда» обещали места сенаторов. А «войску Запорожского число должно быть 60 тысяч под властью гетмана руского». Но в итоге польский Сейм разорвал кондиции Гадячского договора, а гетман Выговский был расстрелян самими же поляками как изменник.

Гетман Иван Выговский. Портрет кисти неизвестного художника. XIX век

Готова ли Польша сейчас переиграть эту ситуацию и вопреки своим историческим традициям относиться к Украине как к равной? Этот вопрос уже не актуален, поскольку не Варшава стала вести Киев за собой, а Киев ведет Варшаву. Как заявил в своей речи Дуда, «Западный мир объединился вокруг Украины». Он подчеркнул, что Польша верит в Украину. «Спасибо, что защитили Европу от нашествия варварства и нового российского империализма, что показали тиранам их место, что доказали, что дух свободной нации сильнее. Благодарю вас за это от всего сердца, — сказал Дуда. — Вы показали Украине, что вы — как гласит ваш гимн — из казачьего рода. Вы великолепны». Иными словами, теперь не Варшава защищает Европу от «московского варварства», как раньше это пыталась представить Польша, а Киев. В таком случае возникает вопрос, а зачем нужна Варшава во главе так называемого восточного фланга НАТО, если эту функцию за нее могут выполнять украинцы?

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем Киев хотел бы втянуть Варшаву в войну против России. Президент Украины Владимир Зеленский планирует внести законопроект о статусе граждан Польши на Украине. «Мы обратили внимание на принятый в Польше закон о временно перемещенных лицах с Украины, который фактически делает граждан Украины равными польским гражданам, за исключением права голоса. Поэтому аналогичный закон будет принят в Украине по инициативе президента», — сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Однако, по его словам, пока рано говорить о конкретных положениях закона, над которым работает МИД Украины. Пресс-секретарь также не назвал конкретных сроков внесения законопроекта в Верховную раду. Иными словами, полякам предлагают втянуться в украинский кризис бесплатно. Но если что до сих пор и интересовало граждан Польши, то это вопрос реституции имущества, которого выходцы из Восточных Кресов лишились, когда Западная Украина стала часть УССР. Но на эту тему Киев ничего не говорит и ничего не обещает.

Если чего и хотел бы киевский режим от Польши, то это бесплатной для него поддержки. В его интересах втянуть Варшаву в долгосрочный конфликт с Россией, поэтому, если верить некоторым источникам, администрация Зеленского готова назначать граждан Польши на руководящие посты в местном самоуправлении. Можно представить, чем будет для польско-российских отношений ситуация, когда на востоке Украины, в зоне боевых действий, вдруг появятся руководители администраций с польскими паспортами. До сих пор Варшава старалась избегать сценария прямого столкновения с Москвой. Однако сейчас ее загоняют в режим цугцванга, причем это делает более слабый по сравнению с ней Киев. Чудеса, да и только.