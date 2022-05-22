Станислав Стремидловский, 22 мая 2022, 18:22 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда выступил в Киеве перед депутатами Верховной рады Украины. Этому событию придали повышенное значение прежде всего на самой Украине. Особо подчеркивалось, что Дуде оказали «великую честь» — в ситуации «воюющей страны» слово в украинском парламенте не предоставляли до сих пор ни одному иностранному лидеру. Но Киев в данном случае не в первый раз разыгрывает Польшу в своих интересах.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стоит напомнить, что в апреле 2015 года в Верховной раде уже выступал польский президент Бронислав Коморовский. Его речь некоторые польские издания назвали «исторической», что на тот момент, возможно, было справедливым. Во-первых, до сих пор президенты Польши не выступали в украинском парламенте. Во-вторых, речь Коморовского оказалась как никогда насыщенной историческими сюжетами и намеками. Коморовский акцентировал внимание украинцев на том «сладком времени», когда они пребывали в Речи Посполитой Обоих Народов, то есть собственно Польши и Литвы, а вовсе не Польши и Украины. Он не стал, правда, уточнять, что в Речи Посполитой казаков в то время воспринимали людьми второго сорта. Зато с сожалением вспомнил, что польская элита по своей близорукости не поддержала в XVII веке Гадячский договор, который предполагал учреждение «Республики Трех Наций — польской, литовской и русинской».

Как рассказал президент, нужно помнить, что «мы заплатили за эту ошибку, за трусость страшную цену потери государства в XVIII веке». Хотя «следует напомнить, что даже тогда мы все вместе имели общее чувство принадлежности к большей европейской нации и неоднократно защищали Европу вместе». Эти исторические реминисценции Коморовского носили не случайный характер. Проблема в том, что польский президент многое недоговаривал. Да, Гадячский договор предусматривал по договоренности с королем Яном Казимиром сохранение прав «религии греческой старинной, с которой Русь приступила к Короне Польской». Говорилось и об отмене «унии, что вызвала нынешнее замешательство в Речи Посполитой». Шляхтичам «греческого обряда» обещали места сенаторов. А «войску Запорожского число должно быть 60 тысяч под властью гетмана руского». Но в итоге польский Сейм разорвал кондиции Гадячского договора, а гетман Выговский был расстрелян самими же поляками как изменник.

Гетман Иван Выговский. Портрет кисти неизвестного художника. XIX век
Гетман Иван Выговский. Портрет кисти неизвестного художника. XIX век

Готова ли Польша сейчас переиграть эту ситуацию и вопреки своим историческим традициям относиться к Украине как к равной? Этот вопрос уже не актуален, поскольку не Варшава стала вести Киев за собой, а Киев ведет Варшаву. Как заявил в своей речи Дуда, «Западный мир объединился вокруг Украины». Он подчеркнул, что Польша верит в Украину. «Спасибо, что защитили Европу от нашествия варварства и нового российского империализма, что показали тиранам их место, что доказали, что дух свободной нации сильнее. Благодарю вас за это от всего сердца, — сказал Дуда. — Вы показали Украине, что вы — как гласит ваш гимн — из казачьего рода. Вы великолепны». Иными словами, теперь не Варшава защищает Европу от «московского варварства», как раньше это пыталась представить Польша, а Киев. В таком случае возникает вопрос, а зачем нужна Варшава во главе так называемого восточного фланга НАТО, если эту функцию за нее могут выполнять украинцы?

Дуда
Дуда
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем Киев хотел бы втянуть Варшаву в войну против России. Президент Украины Владимир Зеленский планирует внести законопроект о статусе граждан Польши на Украине. «Мы обратили внимание на принятый в Польше закон о временно перемещенных лицах с Украины, который фактически делает граждан Украины равными польским гражданам, за исключением права голоса. Поэтому аналогичный закон будет принят в Украине по инициативе президента», — сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Однако, по его словам, пока рано говорить о конкретных положениях закона, над которым работает МИД Украины. Пресс-секретарь также не назвал конкретных сроков внесения законопроекта в Верховную раду. Иными словами, полякам предлагают втянуться в украинский кризис бесплатно. Но если что до сих пор и интересовало граждан Польши, то это вопрос реституции имущества, которого выходцы из Восточных Кресов лишились, когда Западная Украина стала часть УССР. Но на эту тему Киев ничего не говорит и ничего не обещает.

Если чего и хотел бы киевский режим от Польши, то это бесплатной для него поддержки. В его интересах втянуть Варшаву в долгосрочный конфликт с Россией, поэтому, если верить некоторым источникам, администрация Зеленского готова назначать граждан Польши на руководящие посты в местном самоуправлении. Можно представить, чем будет для польско-российских отношений ситуация, когда на востоке Украины, в зоне боевых действий, вдруг появятся руководители администраций с польскими паспортами. До сих пор Варшава старалась избегать сценария прямого столкновения с Москвой. Однако сейчас ее загоняют в режим цугцванга, причем это делает более слабый по сравнению с ней Киев. Чудеса, да и только.