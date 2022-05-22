Москва, 22 мая, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина предложил певице Ольге Бузовой выйти за него замуж во время её выступления. Об этом артистка сообщила в своём телеграм-канале.

(сс) Okras Ольга Бузова

«Моё сердце принадлежит Вам», — сказал поклонник Бузовой и встал на одно колено, протянув ей кольцо. Неизвестно, что ответила певица.

Пользователи считают произошедшее «постановой» — они уже вычислили предполагаемого «жениха» Бузовой. По социальным сетям они определили, что мужчина является продюсером из Сочи, который предлагает фитнес-туры на курортах Краснодарского края. У него также есть девушка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сестра Ольги Бузовой Анна Бузова попала в ДТП. «Я просто оказалась между двух машин… Первая резко затормозила. Я успела притормозить. А сзади в меня со всей дури въехал парень, подтолкнув мою на полтора вперёд», — пожаловалась она, добавив, что никто из участников аварии серьёзно не пострадал.