Донецк, 22 мая, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один мирный житель. Об этом 22 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Волноваха, — говорится в сообщении. — Анкетные данные погибшего устанавливаются».

Отмечается, что в результате взрывов также пострадали трое гражданских.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Волноваха.