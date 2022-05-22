Гамбург, Германия, , 17:34 — REGNUM Генеральное консульство Польши в немецком городе Гамбург неизвестные забросали банками с краской. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает городская полиция Гамбурга.

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Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 20 на 21 мая. Неизвестные закидали здание генерального консульства банками с краской, а также повредили несколько окон и подожгли рядом со здание автомобильные покрышки. УТочняется, что нападавшие использовали красные и синие цвета.

Полиция Гамбурга считает, что нападение было политически мотивированным. Отдел полиции по государственной безопасности ведет расследование. Очевидцы событий сообщают, что видели, как группа неизвестных поджигала автомобильные покрышки на дороге, которая ведет к зданию генконсульства Польши в Гамбурге.