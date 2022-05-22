Кемерово, , 17:33 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 23 мая, ожидается высокая пожароопасность (четвёртого класса), местами чрезвычайная пожароопасность (пятого класса).

Горожане под дождем Дарья Драй © ИА REGNUM

«В Кемеровской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы; ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с; температура воздуха ночью +11…+16 °C, местами +4…+9 °C, днём — +19…+24 °C», — говорится в прогнозе.

В Кемерове прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 17 м/с, температура ночью +11…+13 °C, днём — +22…+24 °C.