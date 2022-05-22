Кемерово, 22 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 23 мая, ожидается высокая пожароопасность (четвёртого класса), местами чрезвычайная пожароопасность (пятого класса).

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под дождем

«В Кемеровской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы; ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с; температура воздуха ночью +11…+16 °C, местами +4…+9 °C, днём — +19…+24 °C», — говорится в прогнозе.

В Кемерове прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 17 м/с, температура ночью +11…+13 °C, днём — +22…+24 °C.