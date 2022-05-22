Таганрог, Ростовская область, 22 мая, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) полицейские нашли 13-летнего мальчика, о пропаже которого заявила опекун. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 22 мая.

40.мвд.рф Подросток

Женщина пояснила, что 21 мая подросток ушёл на занятия и не вернулся. Полицейские организовали поиск ребёнка. Мальчика нашли в одном из садовых товариществ. Выяснилось, что подросток заблудился и не смог найти дорогу домой.

«Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспекторы по делам несовершеннолетних вернули мальчика в семью и провели профилактическую беседу для предотвращения подобных случаев», — уточнили в ведомстве.