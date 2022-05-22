Ростов-на-Дону, 22 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону штормовой ветер повалил несколько десятков деревьев и крупных веток. Коммунальные службы и спасатели ликвидируют последствия разгула стихии. Об этом 22 мая в своём телеграм-канале Алексей Логвиненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

«В городе ведется активная работа по ликвидации последствий непогоды. За прошедшие сутки зафиксировано 50 случаев падения деревьев и крупных веток. Распиловка и уборка упавших веток на проезжую часть выполнены более чем на 90%. Кроме того, проводится очистка ливневых решеток», — уточнил он.

Спасатели предупреждают, что непогода может сохраниться в Ростовской области до конца суток 22 мая.