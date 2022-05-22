Вашингтон, 22 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США из Европы дефицитные молочные смеси для детей, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Детское питание

Первая партия детского питания, доставленного с авиабазы Рамштайн в Германии, — 35 тыс. тонн — поступит 22 мая в город Индианаполис. Сроки доставки были сокращены с двух недель до трёх дней, пояснила Жан-Пьер.

Дефицит детского питания возник в США после закрытия производственной линии компании Abbott. В продукции подозревалось заражение болезнетворными бактериями. Возобновить производство Abbott планирует через месяц.