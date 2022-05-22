Киев, 22 мая, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Верховная рада Украину приняла закон о выходе страны из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Об этом сообщил сегодня, 22 мая, депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Вадим Чуприна Верховная рада

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

Речь идет о соглашении, которое было подписано в 2011 году участниками СНГ для того, чтобы можно было сохранить и увековечить память о мужестве и героизме народов бывшего Советского Союза в Великой Отечественной войне. Документ регулировал содержание и обустройство воинских захоронений и воинских памятников, закреплял продолжение поисковых работ на местах боев, обеспечивал освещение фактов о бессмертном подвиге народов в Великой Отечественной войне.

Ранее правительство Украины приняло постановление о выходе из этого соглашения.

Напомним, что на Украине после государственного переворота в 2014 году проводится последовательная декоммунизация и дерусификация. В рамках этого процесса сносятся памятники, меняются названия городов и улиц. С началом российской спецоперации на Украине процесс этот значительно ускорился. Украинские власти, на оставшихся под их контролем территориях сносят практически все памятники советским солдатам и воинские мемориалы времен Великой Отечественной войны.